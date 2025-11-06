Mε την Αμερικανίδα Πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Κώστας Σκρέκας

Με τη νέα Αμερικανίδα Πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας.

Σε μια πολύ ένθερμη συνάντηση γνωριμίας, Σκρέκας και Γκιλφόιλ δεσμεύτηκαν για κοινή στρατηγική και συνεργασία σε θέματα που άπτονται των σχέσεων των δύο χωρών, με τον Κώστα Σκρέκα να δηλώνει ενθουσιασμένος:

Μια νέα σελίδα στη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ανοίγει με την άφιξη της νέας Πρέσβεως κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία είχα τη χαρά να συναντήσω σήμερα.

Η σχέση των δύο χωρών μας βρίσκεται στο πιο ώριμο και δυναμικό της σημείο, με κοινό όραμα την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή μας.

Η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Εύχομαι στην κα Γκιλφόιλ, κάθε επιτυχία στη νέα της αποστολή στην Ελλάδα!