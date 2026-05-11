Mε μεγάλη συμμετοχή το 2ο Φεστιβάλ Αναρρίχησης στο πάρκο της Σαρακήνας

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο ενθουσιασμό ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ Αναρρίχησης, που διοργάνωσαν ο Δήμος Μετεώρων και η Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας, την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, στο Αναρριχητικό Πάρκο Σαρακήνας.

Από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, εκατοντάδες παιδιά μαζί με τους γονείς τους αγκάλιασαν τη διοργάνωση, συμμετέχοντας σε μια μοναδική ημέρα γεμάτη δράση, παιχνίδι, δημιουργία και επαφή με τη φύση.

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα της αναρρίχησης μέσα από ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον, δοκιμάζοντας τις δυνατότητές τους στις αναρριχητικές διαδρομές του πάρκου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και οι παράλληλες δραστηριότητες, όπως το zip line και το slackline, που χάρισαν ατελείωτες στιγμές διασκέδασης και αδρεναλίνης στους συμμετέχοντες. Παράλληλα, τα παιδιά συμμετείχαν με χαρά σε δημιουργικές και βιωματικές δράσεις, όπως το εργαστήριο «Εμείς και ο Κόσμος», με κατασκευές από βρώσιμα υλικά και πολλές ακόμη ευχάριστες εκπλήξεις.

Το Αναρριχητικό Πάρκο Σαρακήνας γέμισε χαμόγελα, ζωντάνια και παιδικές φωνές, επιβεβαιώνοντας πως το Φεστιβάλ Αναρρίχησης έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για την περιοχή, προάγοντας τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και την αγάπη για τη φύση. Ο Δήμος Μετεώρων και η Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.