Mε επιτυχία ο μαθηματικός διαγωνισμός “Ευκλείδης” στα Τρίκαλα

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 86ος Πανελλήνιος Μαθηματικός Διαγωνισμός «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στο 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων.

Μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων συμμετείχαν στον διαγωνισμό, αναπτύσσοντας τον μαθηματικό τους συλλογισμό και δοκιμάζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα απαιτητικό αλλά δημιουργικό πλαίσιο.

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού κύλησε ομαλά, χάρη στη συνεργασία της σχολικής κοινότητας, των επιτηρητών εκπαιδευτικών και του Παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στο 7ο ΓΕΛ Τρικάλων για τη φιλοξενία και την άριστη συνεργασία, καθώς και στη Διευθύντρια του σχολείου κ. Αθανασία Τσιοτινού, για την πολύτιμη συμβολή της στην ομαλή και άρτια διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα διακριθούν στον διαγωνισμό «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» θα συμμετάσχουν στην τρίτη φάση του Πανελλήνιου Μαθηματικού Διαγωνισμού, τον 43ο «ΑΡΧΙΜΗΔΗ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους μαθητές και τις μαθήτριες που αγαπούν τα Μαθηματικά και επιδιώκουν τη γνώση και τη δημιουργική σκέψη.