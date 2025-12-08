Mε επιτυχία η έκθεση και ο διαγωνισμός 250 καναρινιών και αγριοπουλιών στα Τρίκαλα 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στα Τρίκαλα ο Πρώτος Μονοήμερος Διαγωνισμός Πουλιών (1st One-day Bird Show) και η έκθεση για τους πολίτες.

Το διάστημα 3 έως 7 Δεκεμβρίου 2025 ο Σύλλογος Καναρινιών και Αγριοπουλιών Θεσσαλίας (ΣΚΑΘ) με τη συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων διοργάνωσε διαγωνισμό στον χώρο δίπλα από το Στ΄ ΚΑΠΗ. Επρόκειτο για την 9η κατά σειρά έκθεση του Συλλόγου με πάνω από 250 πουλιά, δίνοντας την ευκαιρία στους εκτροφείς να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα εκτροφής.

Οι πολίτες που επισκέφθηκαν τον χώρο διαπίστωσαν τον πλούτο των πουλιών που εκτίθονταν. Από την πλευρά του Δήμου Τρικκαίων ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Λάππας τόνισε τη σημασία της διατήρησης της πανίδας στον τόπο μας.

Από το γραφείο Τύπου