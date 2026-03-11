Mεθυσμένος οδηγός ΙΧ προκάλεσε τροχαίο – Στο νοσοκομείο οδηγός δικύκλου

Στο νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκε ένας 20χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο.

Το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ο οδηγός του οποίου βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες (10-03-2026) το απόγευμα στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, 52χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε 20χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 20χρονου και την μεταφορά του στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως προέκυψε, ο 52χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.