Mαθητές από την Πύλη στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο Τρικάλων

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο Τρικάλων πραγματοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πύλης, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 τα παιδιά, συνοδευόμενα από τους εκπαιδευτικούς τους, μετέβησαν στο Μουσείο που φιλοξενεί έναν πλούτο αθλητικών ιστοριών, αναμνηστικών, επιτευγμάτων σε πολλά και διαφορετικά αθλήματα, από πολλούς τρικαλινούς αθλητές και αθλήτριες με παγκόσμια ακτινοβολία.

Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες ενημερώθηκαν από την υπάλληλο του τμήματος Αθλητισμού κ. Γ. Κωφού (Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων, όπου υπάγεται και το Μουσείο) για ξεχωριστές ιστορίες, που μεταφράζονται και εμπνέουν για την υγεία, την άθληση, την ευζωία, την άμιλλα.

Πληροφορίες για επισκέψεις και ραντεβού στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2431353518, 2431353524.

Από το γραφείο Τύπου