Mαθήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό “Θαλής”

Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας οργανώνει μαθήματα προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ο Θαλής».
Απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον διαγωνισμό.
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:
- Εξάσκηση σε θέματα προηγούμενων διαγωνισμών.
- Ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.
- Δημιουργικές ασκήσεις για καλλιέργεια μαθηματικής σκέψης
Στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση, υποστήριξη και προετοιμασία των μαθητών για τον διαγωνισμό.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με εθελοντική προσφορά των μελών του Παραρτήματος Τρικάλων και είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές/τριες.
Πρόγραμμα μαθημάτων:
Σάββατο 18.10.25
Κυριακή 19.10.25
Σάββατο 25.10.25
Σάββατο 01.11.25
email επικοινωνίας: emetrikala@gmail.com