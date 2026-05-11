“Koziakas Trail 2026”: Η Ελάτη στο επίκεντρο του ορεινού αθλητισμού με 550 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή αθλητών ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στην Ελάτη οι αγώνες ορεινού τρεξίματος «KOZIAKAS TRAIL 2026», οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι στην προστασία του Ασπροπάρη και ανέδειξαν για ακόμη μία χρονιά τον μοναδικό φυσικό πλούτο του ορεινού όγκου του Κόζιακα.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Πύλης, του Επιμελητηρίου Τρικάλων, του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης, του Δασαρχείου Τρικάλων και του Συλλόγου «ΞΕΝΙΟΣ – ΖΕΥΣ».

Περισσότεροι από 550 αθλητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας συμμετείχαν στους αγώνες, έχοντας την ευκαιρία να τρέξουν μέσα σε πυκνά ελατοδάση και να διασχίσουν τα πανέμορφα μονοπάτια του Κόζιακα, του μυθικού βουνού του Ασκληπιού, απολαμβάνοντας μοναδικές φυσικές διαδρομές υψηλής αισθητικής και αγωνιστικής αξίας.

Οι αγώνες περιελάμβαναν διαδρομές 25 και 8 χιλιομέτρων για άνδρες και γυναίκες, καλύπτοντας διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε έμπειρους δρομείς όσο και σε ερασιτέχνες φίλους του ορεινού τρεξίματος.

Ο Δήμος Πύλης, στηρίζοντας έμπρακτα τον αθλητικό τουρισμό και την προβολή της περιοχής μέσω του περιπτέρου του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης του Δήμου, παρείχε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και οργανωτική υποστήριξη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άρτια διεξαγωγή των αγώνων και στην ασφαλή φιλοξενία αθλητών και επισκεπτών.

Εκ μέρους του Δήμου Πύλης χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σωτήρης Αγγέλης και ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού Έργων, Επιστασίας, Ηλεκτροφωτισμού και Παιδικών Χαρών κ. Παναγιώτης Τσόλας.

Παρόντες στη διοργάνωση ήταν επίσης ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Πλαστήρας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Απόστολος Γκουλιόπουλος και κ. Ευάγγελος Κουτής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κ. Αθανάσιος Ξάφος, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελάτης κ. Κωνσταντίνος Μπρίζης.

Τις απονομές και τις βραβεύσεις των τριών πρώτων νικητών στις επιμέρους κατηγορίες πραγματοποίησαν οι Αντιδήμαρχοι Σωτήρης Αγγέλης, Κωνσταντίνος Πλαστήρας και Παναγιώτης Τσόλας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Απόστολος Γκουλιόπουλος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελάτης κ. Κωνσταντίνος Μπρίζης.

Το «KOZIAKAS TRAIL 2026» επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η περιοχή της Πύλης και της Ελάτης αποτελεί έναν κορυφαίο προορισμό αθλητικού και φυσιολατρικού τουρισμού, συνδυάζοντας τον αθλητισμό, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη μοναδική ομορφιά της Πίνδου.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε:

«Το “KOZIAKAS TRAIL” αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για τον τόπο μας, που συνδυάζει τον αθλητισμό, την επαφή με τη φύση και την προβολή της μοναδικής ομορφιάς της περιοχής μας. Θέλω να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές, τους εθελοντές και όλους τους συμμετέχοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης. Ο Δήμος Πύλης θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον αθλητικό τουρισμό, την εξωστρέφεια και την προστασία του φυσικού μας πλούτου».