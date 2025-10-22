Koντοτόλη: “Χωρίς αποκατάσταση και βασικές υποδομές το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων”

Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία της Βουλευτή Τρικάλων, Μαρίνας Κοντοτόλη, τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δύο χρόνια μετά τη θεομηνία «Daniel».

Ειδικότερα, ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Κλιματικής Κρίσης, Οικονομικών και Υποδομών κατέθεσαν σήμερα 12 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ζητώντας απαντήσεις και άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση του Τμήματος, που αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους ακαδημαϊκούς φορείς της Περιφέρειας με διεθνή αναγνωρισιμότητα και πάνω από 1.000 ενεργούς φοιτητές.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση: