Koντοτόλη: “Δεν μπορώ να υπερασπιστώ έναν προϋπολογισμό που δεν υπερασπίζεται τον άνθρωπο”

Η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μαρίνα Κοντοτόλη, στη σημερινή της τοποθέτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026, μνημονεύοντας πραγματικά περιστατικά από τις καθημερινές επικοινωνίες της με πολίτες της εκλογικής της περιφέρειας, άσκησε τεκμηριωμένη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, αναδεικνύοντας τις πραγματικές επιπτώσεις των επιλογών της στην καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά του αγροτικού κόσμου.

Η κ. Κοντοτόλη τόνισε ότι, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί ανάπτυξης και στήριξης της παραγωγής, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι βιώνουν καθυστερήσεις, αδικίες και αδιαφάνεια στις ενισχύσεις, με ευθύνη της κυβέρνησης και του τρόπου λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως σημείωσε, τα συνεχή προβλήματα, οι καθυστερήσεις πληρωμών και τα σκάνδαλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των παραγωγών και πλήττουν την ίδια την παραγωγική βάση της χώρας.

Η Βουλευτής επεσήμανε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποτελεί ένα τεχνικό ή γραφειοκρατικό ζήτημα, αλλά ζήτημα δικαιοσύνης, επιβίωσης και αξιοπρέπειας για τον αγροτικό κόσμο. «Όταν το κράτος δεν εγγυάται διαφάνεια και ισονομία στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων, τότε αποτυγχάνει στον βασικό του ρόλο: να στηρίζει εκείνους που κρατούν τη χώρα ζωντανή», υπογράμμισε.

Ενώ στη συνέχεια τόνισε πως «…όταν οι κινητοποιήσεις γίνονται μονόδρομος, οι επιπτώσεις απλώνονται παντού: στον τουρισμό, στους ξενοδόχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, σε κάθε άνθρωπο που παλεύει να κρατήσει όρθια τη δουλειά του. Με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Δεν στρεφόμαστε απέναντι στους αγρότες. Τους υπερασπιζόμαστε. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι οι κινητοποιήσεις, αλλά η πολιτική αδιαφορίας που τις γεννά».

Κλείνοντας, η κ. Κοντοτόλη σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός που συζητείται δεν δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και δεν απαντά στις ανάγκες της περιφέρειας και του πρωτογενούς τομέα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να αναδεικνύει τις αδικίες και να διεκδικεί ένα δίκαιο, διαφανές και ανθρώπινο κράτος.