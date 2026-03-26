Nέα πνευμονολόγος στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας

Το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας ανακοινώνει την πρόσληψη Ιατρού – Πνευμονολόγου, της κυρίας Μαρίας Ψιλούτσικου, με έναρξη συνεργασίας από τις 18 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Μετεώρων.

Η νέα συνεργάτιδα γιατρός – Πνευμονολόγος, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, θα παρέχει πλήρες φάσμα πνευμονολογικών υπηρεσιών, καλύπτοντας τόσο τις συνήθεις διαγνωστικές και θεραπευτικές ανάγκες όσο και ολοκληρωμένο πνευμονολογικό έλεγχο για χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), το άσθμα και άλλες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Το Πνευμονολογικό Ιατρείο θα λειτουργεί καθημερινά στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, κατόπιν ραντεβού.

Παράλληλα, στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας για καινοτομία και προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, ανακοινώνεται η δημιουργία και έναρξη λειτουργίας εξειδικευμένου Ιατρείου POST – COVID.

Το ιατρείο POST – COVID θα λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένα:

Τρίτη – Πρωί

Πέμπτη απόγευμα από τις 17:00 έως τις 21:00

κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, με στόχο την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και υποστήριξη ασθενών με επίμονα συμπτώματα μετά από λοίμωξη COVID-19.

Το Κέντρο Υγείας μας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην αποστολή του για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, επενδύοντας διαρκώς σε ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονες ιατρικές πρακτικές. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, συνεχίζουμε αδιάκοπα την προσπάθειά μας για την προαγωγή της υγείας, την ενίσχυση της πρόληψης και την καθιέρωση πρωτοποριακών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών του δήμου Μετεώρων.

Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:

24323 50000 και ώρες: 07:00 – 15:00.