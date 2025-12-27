Χριστουγεννιάτικη αστροβραδιά στο “Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας” στην Καλαμπάκα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στο Κέντρο Ψηφιακής Προβολής της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων στην Καλαμπάκα, η χριστουγεννιάτικη ομιλία στο πλαίσιο του «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία» και προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών όλων των ηλικιών.

Ο Φυσικός και Ερευνητής Γιάννης Κοντογιάννης, από την Πολυτεχνική Σχολή της Ζυρίχης, παρουσίασε την ομιλία με τίτλο: «Από το φως των Χριστουγέννων στο φως των άστρων». Η ομιλία ανέδειξε τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τον ουρανό, ξεκινώντας από το Άστρο των Χριστουγέννων και την αλληγορία του. Παρόλο που η ακριβής φύση του άστρου παραμένει αβέβαιη, η σημασία του είναι καθολική: όπως οι τρεις μάγοι ακολούθησαν το φως του, έτσι και σήμερα οι επιστήμονες χρησιμοποιούν το φως των άστρων για να ερμηνεύσουν κοσμικά φαινόμενα.

Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για το φως των άστρων και τις πληροφορίες που μεταφέρει, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο τα σύγχρονα όργανα παρατήρησης αποκωδικοποιούν αυτά τα δεδομένα. Η ομιλία περιέγραψε την ταξινόμηση των αστεριών με βάση το χρώμα και τη φωτεινότητά τους, τον κύκλο της αστρικής ζωής, καθώς και τα στάδια γέννησης και θανάτου των άστρων, προσφέροντας μια σφαιρική εικόνα της αστροφυσικής.

Αν και οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την προγραμματισμένη αστροπαρατήρηση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τηλεσκόπιο που είχε τοποθετηθεί για την εκδήλωση και να ενημερωθούν για τα μέρη του και τη λειτουργία του από τον Ιάκωβο Στρίκη, φωτογράφο και ερασιτέχνη αστρονόμος, μέλος της ομάδας PeriAstron.

Τη συζήτηση συντόνισε η Ιφιγένεια Παγωμένου, συντονίστρια κοινοτικής εμπλοκής. Μεταξύ άλλων, η συζήτηση ανέδειξε την οικοτουριστική διάσταση του θεάματος, καθώς ο αστροτουρισμός αποτελεί έναν ανερχόμενο τομέα στην Ελλάδα και συνδυάζει την επιστήμη της αστρονομίας, τον βιώσιμο τουρισμό, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την πολιτιστική εμπειρία. Πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένες τόσο για την περιοχή της Καλαμπάκας όσο και για άλλες περιοχές της χώρας, συμβάλλοντας στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Τρίκαλων, Άρης Κολιός, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Μετεώρων, Νικόλαος Τσιούκας και Φώτης Καραθανάσης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού – Πολιτισμού – Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ευφροσύνη Τεντόμα καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της τοπικής κοινότητας

Επόμενο ραντεβού για καφέ θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025,στο Δίδυμο Οθωμανικό λουτρό στο κτίριο των παλαιών Φυλακών στις 19:00, με θέμα:«Όταν η Τέχνη συναντά την Επιστήμη: Ένας Διάλογος με τον ζωγράφο Θάνο Ζήση»

Για πληροφορίες: https://www.thessaly.gov.gr/sciencecafe-thessaly.htm