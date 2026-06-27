Τέσσερα χρόνια φυλάκιση για τον άνδρα που προκάλεσε αναστάτωση στην Καλαμπάκα

Στη σύλληψη του άνδρα που προκάλεσε αναστάτωση στο κέντρο της Καλαμπάκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά τα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς σε βάρος πολιτών στη λαϊκή αγορά και σε καταστήματα της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το ίδιο άτομο που το προηγούμενο διάστημα είχε απασχολήσει τις Αρχές, καθώς φέρεται να είχε παρενοχλήσει νεαρές κοπέλες στην περιοχή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, χωρίς αναστολή.

stagonnews.gr