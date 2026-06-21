Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμπάκα – Εργασίες εγκατάστασης καλωδίων οπτικών ινών

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων αποφάσισε την προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής που αφορούν στην εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου ”FTTH ΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α”, για λογαριασμό του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. από την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.», στις κάτωθι οδούς της Καλαμπάκας:

Από τη Δευτέρα 22/06/2026 έως το Σάββατο 27/06/2026 και από τη Δευτέρα 29/06/2026 έως το Σάββατο 04/07/2026 και κατά τις ώρες 08:00΄ – 15:00΄και 17:00΄ – 19:00΄:

Επί της οδού Λιακατά και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Βλαχάβα και Καραπιπέρη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Καραπιπέρη)

Επί της οδού Αθ. Διάκου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λιακατά και Ιερέως Χρήστου Μπέντα (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Ιερέως Χρήστου Μπέντα)

Επί της οδού Βλαχάβα και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Οικονόμου και Κονδύλη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Κονδύλη)

Επί της οδού Κονδύλη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ράμου και Βλαχάβα (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Βλαχάβα)

Επί της οδού Περικλέους και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κονδύλη και Τρικάλων (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Τρικάλων).







