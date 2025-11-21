Αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο Μετεώρων – τι απάντησε ο δήμαρχος για το σακίδιο με τα λεφτά

Το σακίδιο του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου, που το είχε ξεχάσει γεμάτο χαρτονομίσματα στην αίθουσα του Gisemi στα Τρίκαλα μετά την γενική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ – μια αποκάλυψη του trikalaenimerosi.gr-, απασχόλησε σε υψηλούς τόνους τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Μετεώρων.

Με ερώτηση που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σωτήρης Παπαχρήστος, ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του σακιδίου, αλλά και για την αντίδραση του δημάρχου απέναντι στις κατηγορίες περί στοχοποίησής του από τον δήμαρχο Τρικκαίων Νικόλαο Σακκά. Παράλληλα, ζήτησε να ενημερωθεί για τις ενέργειες που σκοπεύει να αναλάβει ο δήμαρχος Μετεώρων για την αποκατάσταση του κύρους του, αλλά και του Δήμου συνολικά.

Το κλίμα φορτίστηκε αμέσως. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθανάσιος Ρουστάνης χαρακτήρισε την ερώτηση …κουτσομπολιό, σημειώνοντας πως δεν θα την έθετε στη συνεδρίαση, αλλά το έκανε κατόπιν επιμονής του δημάρχου.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο δήμαρχος Δήμου Μετεώρων είπε μεταξύ άλλων «προχωρούμε πάντα στους άξονες της διαφάνειας και της εντιμότητας. Είμαστε άνθρωποι που συζητάμε και αναλύουμε όλα τα τεκταινόμενα», επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη συζήτηση θα μπορούσε να γίνει και σε άλλη συνεδρίαση και όχι στη λογοδοσία.

Συνεχίζοντας την απάντησή του ο κ. Αβραμόπουλος είπε: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώσει την εικόνα και το όνομα του Δήμου, ούτε σε εσάς κ. Παπαχρήστο, ούτε σε κανέναν άλλο στον νομό Τρικάλων», όταν έρθει το πόρισμα πολλά θα βγουν στο φως, η υπόθεση έχει πολλές καραμπόλες…».

trikalaenimerosi.gr