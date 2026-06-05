Kώστας Μαράβας: Η κτηνοτροφία δεν μπορεί να μπει σε καραντίνα

Την ανάγκη να δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα της μετακίνησης των κοπαδιών προς τα θερινά βοσκοτόπια επισημαίνει ο Δήμαρχος Πύλης, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις που προκαλεί η απαγόρευση μετακινήσεων στους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Ο Δήμος Πύλης διαθέτει ισχυρή κτηνοτροφική δραστηριότητα, με πολλούς παραγωγούς να ακολουθούν επί δεκαετίες τη μετακίνηση των κοπαδιών τους προς τις ορεινές περιοχές κατά τους θερινούς μήνες και την επιστροφή τους στις πεδινές ζώνες τον χειμώνα. Πρόκειται για μια διαχρονική πρακτική που συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, την ευζωία των ζώων και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Ο Δήμος Πύλης καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να επανεξετάσει άμεσα το ισχύον πλαίσιο και να επιτρέψει τη μετακίνηση των κοπαδιών με την εφαρμογή όλων των αναγκαίων υγειονομικών ελέγχων και μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να προστατευθεί τόσο η δημόσια υγεία όσο και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Δήλωση του Δημάρχου Πύλης

«Η κτηνοτροφία δεν μπορεί να μπει σε καραντίνα.

Οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Πύλης βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς η αδυναμία μετακίνησης των κοπαδιών προς τα θερινά βοσκοτόπια αυξάνει το κόστος παραγωγής, επιβαρύνει την ευζωία των ζώων και απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών εκμεταλλεύσεων.

Ζητούμε από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες αποφάσεις, επιτρέποντας τις μετακινήσεις με αυστηρούς ελέγχους και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας. Οι παραγωγοί μας δεν ζητούν καμία ειδική μεταχείριση. Ζητούν να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται, να παράγουν και να στηρίζουν την τοπική οικονομία.

Η περιοχή μας, τόσο στις ορεινές όσο και στις πεδινές κοινότητες, έχει άρρηκτα συνδέσει την ανάπτυξή της με τον πρωτογενή τομέα. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέτοχοι έναν ολόκληρο κλάδο να οδηγείται σε αδιέξοδο.

Αν δεν ληφθούν άμεσα αποφάσεις, το κόστος δεν θα το πληρώσουν μόνο οι κτηνοτρόφοι. Θα το πληρώσει η τοπική οικονομία, η ελληνική ύπαιθρος και τελικά η ίδια η ελληνική παραγωγή.»