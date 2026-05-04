Kοντοτόλη: Σοβαρά ερωτήματα για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων

Με πρωτοβουλία της Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μαρίνας Κοντοτόλη, Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ κατέθεσαν Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τη σοβαρή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων και τις μεγάλες καθυστερήσεις στην εξεύρεση μόνιμης λύσης.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι, παρά τις επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και ενώ ήδη από το 2025 είχε αναδειχθεί το οξύ στεγαστικό πρόβλημα του Α.Τ. Μετεώρων, μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση νέου αστυνομικού κτιρίου, σε οικόπεδο που έχει ήδη παραχωρηθεί από τον Δήμο Μετεώρων. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων, η προοπτική υλοποίησης του έργου μετατίθεται πλέον για την προγραμματική περίοδο 2026–2030.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, σύμφωνα με πληροφορίες και δημόσιες παρεμβάσεις εκπροσώπων των αστυνομικών υπαλλήλων, εξετάζεται η μεταστέγαση του Α.Τ. Μετεώρων στο κτίριο που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ε65. Ωστόσο, εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την καταλληλότητα του χώρου, τις χωροταξικές δυνατότητες του κτιρίου, αλλά και τη σκοπιμότητα αλλαγής χρήσης μιας εγκατάστασης που συνδέεται με τη λειτουργία του Ε65 και την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.