Kοινό μήνυμα από τα Τρίκαλα στον αγώνα κατά των ναρκωτικών (φωτο)

Σαφές μήνυμα ενότητας και επιδιώξεων ενάντια στα ναρκωτικά εκφράστηκε από τα Τρίκαλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, με περίπτερο στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, όλες οι υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ένωσαν τις δυνάμεις τους, παρουσία του Δημάρχου Τρικκαίων και προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκου Σακκά.

Η κοινή δράση που διοργανώθηκε είχε τίτλο «Φροντίζω τον εαυτό μου – Επιλέγω ζωή!», με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων, σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε κρίσιμα ζητήματα υγείας και εξαρτήσεων.

Το κοινό μήνυμα ήταν τριπλό: πρόληψη, υποστήριξη και ελπίδα.

Ο κ. Σακκάς συνομίλησε με τους/τις εργαζόμενους/ες και τα στελέχη των υπηρεσιών του ΕΟΠΑΕ, τονίζοντας τη σημασία των δράσεων αυτών, καθώς στη διάρκεια της ενημέρωσης, υπήρχαν φυλλάδια, επεξηγηματικά κείμενα και τα στελέχη έδιναν απαντήσεις σε ζητήματα που έθεταν οι πολίτες, σε θέματα πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης.

Στη δράση συμμετείχαν

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης» σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ

Η Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων του ΕΟΠΑΕ

Η Μονάδα Κοινωνικής Ένταξης και Νομικής Συμπαράστασης Τρικάλων του ΕΟΠΑΕ

Το Γραφείο Πρόληψης και Ενημέρωσης Τρικάλων του ΕΟΠΑΕ

Από το γραφείο Τύπου