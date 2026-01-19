Kλειστά την Τρίτη τα σχολεία σε Ελάτη και Στουρναραίικα

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει τους δημότες ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (έντονες χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες), αποφασίζεται το κλείσιμο των σχολικών μονάδων στις Δημοτικές Κοινότητες Ελάτης και Στουρναραίικων.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα ισχύσει από σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι έως και αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

Ο Δήμος Πύλης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί.

Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.