Kλειστά τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, με τη σύμφωνη γνώμη των Εμπορικών Συλλόγων των τεσσάρων θεσσαλικών νομών , αποφάσισε ομόφωνα, να παραμείνουν κλειστά τα εμπορικά καταστήματα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, του Αγίου Πνεύματος.

Η ημέρα της γιορτής του Αγίου Πνεύματος, έχει καθιερωθεί ως “εθιμική” αργία και το σύνολο των καταστημάτων σε όλη την περιφέρεια παραμένουν κλειστά. Έτσι και φέτος η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας προτείνει στους εμπόρους της περιοχής, να πράξουν το ίδιο.