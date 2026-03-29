Kλαδεύονται επικίνδυνα δέντρα στον Δήμο Πύλης – Έναρξη από το Παλαιομονάστηρο

Με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των υποδομών, ο Δήμος Πύλης ξεκίνησε πρόγραμμα προληπτικών παρεμβάσεων για την κοπή και κλάδευση δέντρων που κρίνονται επικίνδυνα ή προκαλούν προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία και τη λειτουργία των δικτύων.

Η αρχή των εργασιών έγινε από την Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου, όπου εξειδικευμένα συνεργεία του Δήμου, υπό τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, προχώρησαν σε στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αφαίρεση ξερών κλαδιών και τον περιορισμό δέντρων που λόγω μεγέθους ή κλίσης αποτελούσαν απειλή για τους διερχόμενους και τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κ. Μαράβας, δήλωσε σχετικά: «Προτεραιότητά μας είναι η θωράκιση της καθημερινότητας των συνδημοτών μας. Η συντήρηση του πρασίνου δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά κυρίως την πρόληψη ατυχημάτων, ειδικά ενόψει έντονων καιρικών φαινομένων».

Ανάλογες δράσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί και θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς το επόμενο διάστημα και στις υπόλοιπες Κοινότητες του Δήμου, ακολουθώντας την καταγραφή των αναγκών από τις τεχνικές υπηρεσίες και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Παρακαλούμε τους δημότες να επιδεικνύουν την απαραίτητη προσοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών και να συνεργάζονται με τα συνεργεία για την ταχύτερη ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.