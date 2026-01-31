Kατολίσθηση στο Ξυλοχώρι του Δήμου Πύλης

Κατολίσθηση εδάφους πρανούς σημειώθηκε, μετά από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, στον Συνοικισμό Ξυλοχώρι της (Δημοτικής Κοινότητας Ελάτης) του Δήμου Πύλης, δίπλα στην κατοικία του κ. Αθανασίου Στουρνάρα όπου όγκος λάσπης κάλυψε όλο τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας που κινδυνεύει άμεσα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση ήταν από τον Δήμο Πύλης και με εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας γίνονται εργασίες άρσης της κατάπτωσης άνωθεν της κατοικίας με μηχάνημα (gcb) του Δήμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος και προστασία της κατοικίας.

Στον χώρο της κατολίσθησης έσπευσαν αμέσως μετά την εκδήλωση της κατολίσθησης, οι Αντιδήμαρχοι έργων κ. Σωτήρης Χατζής, Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Ζιάκας και ο Αν. Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης κ. Δημήτριος Φέκος.