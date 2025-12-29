Kαι επίσημα ανεξάρτητος ο Θανάσης Τσιάρας

Την παραίτηση του από την παράταξη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας υπέβαλε στην πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου ο περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Τσιάρας, όπως είχε αποκαλύψει προ ημερών το trikalaenimerosi.gr

O Θανάσης Τσιάρας μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 δήλωσε ότι θα λειτουργεί πλέον ως ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος :

«Ο κόσμος πάντα θα με βρίσκει, το τηλέφωνο μου είναι διαθέσιμο, στο κτήριο γενικά της Νομαρχίας…εκεί θα είμαι.

Η επιστολή που έστειλα στον κ. Κουρέτα λέει ότι αποχώρησα από την παράταξη του. Είμαι ανεξάρτητος, είμαι ελεύθερος και ωραίος.

Δεν το σκέφτηκα πολύ, είμαι του παλιού ΠΑΣΟΚ παιδί, οπότε πήρα την απόφαση μου εδώ και τώρα δεν μου αρέσει η αναβλητικότητα. Είναι ένα θέμα ενδοπαραταξιακό, και από εκεί και πέρα εγώ στον κόσμο λέω ένα ευχαριστώ που εφτά θητείες με εκλέγει συνέχεια. Θα τα λέμε πάλι όμως και το 2026.»