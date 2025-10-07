Kάλεσμα σε εθελοντές για την “Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα”

Κάλεσμα σε εθελοντές και εθελόντριες (σύλλογοι και μεμονωμένα άτομα) για να δοθεί για μια ακόμη χρονιά το μήνυμα της «Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα», απευθύνουν το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και ο Δήμος Τρικκαίων.

Η δράση αυτή, που υλοποιείται πάνω από 10 χρόνια στα Τρίκαλα, με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και πλήθος εθελοντών, πραγματοποιείται φέτος στις 18 Οκτωβρίου 2025.

Προκειμένου να διευρυνθεί η απεύθυνση του μηνύματος, να προωθηθεί η μη κατανάλωση αλκοόλ εν όσω οδηγούμε, να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές, η συμμετοχή των πολιτών – εθελοντών είναι απαραίτητη.

Η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» είναι ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ κατά την οδήγηση. Στόχος τους είναι η των νέων για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ με παράλληλη παρακίνηση για την καθιέρωση του «Οδηγού της παρέας», του ανθρώπου, δηλαδή, που δε θα πιει και θα οδηγήσει με ασφάλεια τους φίλους του πίσω μετά τη νυχτερινή τους διασκέδαση.

Η δράση υλοποιείται ως εξής: Εθελοντές/τριες του Ινστιτούτου βρίσκονται έξω από τα επιλεγμένα σημεία διασκέδασης, προτρέποντας τους νέους και τις νέες που προσέρχονται για διασκέδαση, να επιλέξουν τον/την «Οδηγό της παρέας». Αυτός/ή, αφού αποδεχτεί τον τίτλο θα φορέσει ένα ειδικό βραχιολάκι ώστε να δεσμευτεί ότι δεν θα καταναλώσει αλκοόλ όλο το βράδυ. Βγαίνοντας από το σημείο ο/η Οδηγός της παρέας» θα κάνει, με τη δική του/της θέληση, ένα φιλικό αλκοτέστ με τη βοήθεια των εθελοντών του Ι.Ο.ΑΣ., και εκπροσώπου της Τροχαίας, ώστε να αποδειχθεί ότι τήρησε την υπόσχεση να μην καταναλώσει αλκοόλ. Τότε ο/η «Οδηγός της παρέας» επιβραβεύεται ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, οι εθελοντές τον συμβουλεύουν να αφήσει το όχημά του και να γυρίσει σπίτι του με ταξί.

Οσοι και όσες επιθυμούν να μετάσχουν στη βραδινή αυτή δράση, μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Τρικκαίων, στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2431351232 και 6986971333

