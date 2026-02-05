H Eνωση Αστυνομικών Τρικάλων για τη στέγαση του Α.Τ. Μετεώρων

Για το πρόβλημα που ανέκυψε με τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων τοποθετείται, μέσω σχετικής ανακοίνωσης η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων.

Όπως αναφέρει μέχρι σήμερα δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του έργου.

Η ανακοίνωση:

“Η Ένωσή μας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το σοβαρό ζήτημα της στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων που ανέκυψε.

Παρά την παραχώρηση οικοπέδου από τον Δήμο Μετεώρων το 2021 και την έκδοση οικοδομικής άδειας τον Οκτώβριο του 2025 για την ανέγερση νέου αστυνομικού κτιρίου, έως σήμερα δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του έργου. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία έξωσης από το υφιστάμενο, μισθωμένο από ιδιώτη κτίριο, με καταληκτικό χρόνο τον Μάιο του 2026.

Είναι απολύτως απαράδεκτο να προκρίνεται ως λύση, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, η στέγαση (έστω και προσωρινή) του Α.Τ. Μετεώρων σε προκατασκευασμένους οικίσκους (κοντέινερ), σε μια περιοχή εξαιρετικής τουριστικής και πολιτιστικής σημασίας, δεύτερη σε επισκεψιμότητα στη χώρα μετά την Ακρόπολη. Απευθυνθήκαμε στον Δήμαρχο Μετεώρων, ο οποίος την 3-2-2026 προσήλθε σε συνάντηση με το Δ.Σ. της Ένωσης μας, τον Διοικητή και προσωπικό του Α.Τ. Μετεώρων στην έδρα της Υπηρεσίας τους και μας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη αυτή.

Μάλιστα μας δήλωσε ότι και ο ίδιος ανέλαβε πρωτοβουλίες για την εξεύρεση λύσης, αποστέλλοντας και σχετική επιστολή προς τον κ Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τονίζοντας πως ο Δήμος στηρίζει το δίκαιο του αιτήματος για την αξιοπρεπή στέγαση της αστυνομίας σε νέο κτίριο.

Από την πλευρά μας δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι, είναι απαράδεκτο να δρομολογούνται τέτοιες, απαράδεκτες λύσεις για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Αλήθεια ποια είναι η θέση της Πολιτικής μας και της Φυσικής μας ηγεσίας;

Κύριοι ιθύνοντες, απαιτούμε την άμεση δρομολόγηση ενεργειών για την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων και την έναρξη κατασκευής του νέου, μόνιμου και αξιοπρεπούς αστυνομικού κτιρίου, προς όφελος του αστυνομικού προσωπικού και της τοπικής κοινωνίας.”