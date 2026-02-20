H Bασιλένα Μητσιάδη νέα διευθύνουσα σύμβουλος στην e-trikala

Σε γυναικεία χέρια βρίσκεται πλέον η διοίκηση της e-trikala.

Mετά την παραίτηση του Γιώργου Χρυσόμαλλου τη θέση του καταλαμβάνει, ως διευθύνουσα σύμβουλος της αναπτυξιακής εταιρείας, η Βασιλένα Μητσιάδη.

Το όνομά της ανακοινώθηκε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου από τον δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά.

Η Βασιλένα Μητσιάδη αναλαμβάνει το νευραλγικό πόστο που έχει να κάνει με την οργάνωση και λειτουργία του “Μύλου των Ξωτικών”.

Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν είχε διατελέσει αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων.

Μαζί με την Βίβιαν Τέγου, που βρίσκεται στην προεδρία της e-trikala, αποτελούν ένα νέο σχήμα με αυξημένες προσδοκίες.

