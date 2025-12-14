H φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου στην Πύλη

Με ένα ξεχωριστό τρόπο έγινε φέτος στην Πύλη το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου στην Πύλη το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 18.00, σε ένα πραγματικά χριστουγεννιάτικο πανόραμα που εξελίχθηκε στην εντυπωσιακά φωτισμένη πλατεία της Πύλης όπου εκατοντάδες κόσμου κατέκλυσαν τον χώρο της πλατείας για να γιορτάσουν, τον ερχομό των Χριστουγέννων μέσα από ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα που ετοίμασε ο Δήμος Πύλης και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.

Η παραπάνω γιορτή άρχισε με την Εμψυχώτρια Ανιματέρ κ. Βάγια Γουλουπούλου όπου διασκέδασε τα παιδιά που ενδυμασία Άγιο Βασίλη με ένα ξεχωριστό τρόπο.

Κατόπιν χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας απευθυνόμενος προς τους παρευρισκόμενους τονίζοντας τα εξής:

Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ απόψε μαζί σας και σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στην φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου της Πύλης μας.

Τα Χριστούγεννα είναι μεγάλη γιορτή της αγάπης και της ελπίδας. Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια νέα αρχή να κοιτάξουμε γύρω μας τον συνάνθρωπο και να γεμίσουμε τις καρδιές μας.

Εύχομαι Καλά Χριστούγεννα σε όλους και καλή Χρονιά.

Στην συνέχεια χαιρετισμό έκανε η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Βασιλική Παλλαντζά λέγοντας τα εξής:

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω απόψε στην όμορφη Πύλη σε αυτήν την γιορτινή στιγμή που κάθε χρόνο μας ενώνει: τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου στον Δήμο μας.

Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο γιορτή. Είναι ανάγκη να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλο με περισσότερη κατανόηση να ανοίξουμε την καρδιά μας, να δώσουμε χωρίς αντάλλαγμα να σταθούμε δίπλα σε όσους χρειάζονται στήριγμα. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να μεταφέρουμε μέσα από τις φετινές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου μας.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που στήριξαν με κάθε τρόπο την υλοποίηση των δράσεων. Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Π.Ε. Τρικάλων και φυσικά την Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρύσα Ντιντή που στήριξε κάθε μας βήμα.

Χαιρετισμό έκανε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρύσα Ντιντή και ι Αρχιερατικός Επίτροπος π. Δημήτριος Κατσαρός.

Ακολούθησε το άναμμα του Δένδρου μέσα σε μια εορταστική και φαντασμαγορική ατμόσφαιρα με τα βεγγαλικά να φωτίζουν του ουρανό της Πύλης.

Η γιορτή συνεχίστηκε με τα παιδιά από το ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ Πύλης όπου τραγούδησαν χριστουγεννιάτικους σκοπούς και ακολούθησαν οι μαθητές της Μουσικής Σχολής Πύλης που έπαιξαν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Επίσης τα παιδιά της Σχολής χορού στην Πύλης της κ. Αγγελικής Πηλίγκου παρουσίασαν διάφορους χορούς.

Στην εκδήλωση επίσης παρευρίσκοντο ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, ο Δήμαρχος του Δήμου Τρικκαίων κ. Νίκος Σακκάς, η Πρόεδρος του etrikala κ. Έφη Λεβέντη, ο Υπ/της της 5ης ΥΠΕ κ. Κων/νος Γρηγορίου, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Χρήστος Μπλουγούρας και η Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Τρικάλων κ. Μαρία Γιαννοτάκη.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν με επιστολές οι Βουλευτές κ. Κατερίνα Παπακώστα, κ. Αθανάσιος Λιούτας, ο Γραμματέας της Ν.Δ. κ. Κων/νος Σκρέκας (πρώην Υπουργός) και η κ. Μαρίνα Κοντοτόλη.