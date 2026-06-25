H τελετή λήξης του σχολικού έτους στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Tην Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του Σχολικού Έτους και η Αποφοίτηση των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων, στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της Διευθύντριας του σχολείου, κ. Φανής Σμιξιώτη, η οποία ευχαρίστησε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία και την προσπάθεια που κατέβαλαν, συμβάλλοντας σε μια δημιουργική, αποδοτική και επιτυχημένη σχολική χρονιά. Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, κ. Καπανιάρη.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κ. Γρηγορίου Ευαγγελία απηύθυνε συγκινητικές ομιλίες, ενώ τον αποχαιρετιστήριο λόγο εκ μέρους των αποφοίτων εκφώνησαν οι μαθητές της Γ΄ τάξης Σταύρος Κωσταδήμας και Μαγδαληνή Κληματσούδα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων που διακρίθηκαν για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, εκδηλώσεις, αθλητικούς αγώνες, θεματικές ημέρες, φεστιβάλ και άλλες δράσεις που προήγαγαν την επιστημονική, καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση της σχολικής κοινότητας του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων. Επίσης επιβραβεύτηκαν μαθητές και μαθήτριες για την προσωπική τους ανάπτυξη και τη σημαντική πρόοδο που σημείωσαν με την επιμονή και τη διάθεσή τους για συνεχή βελτίωση.

Η απονομή του ειδικού βραβείου «Άντα Γραδούλα», το οποίο είναι αφιερωμένο στην εκπαιδευτικό Άντα Γραδούλα, που έφυγε πρόωρα από κοντά μας, προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στην σχολική κοινότητα. Το βραβείο απονεμήθηκε σε μαθήτρια της Α΄ τάξης για την καλύτερη εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας, η οποία ξεχώρισε τόσο για την ποιότητά της όσο και για τη θεωρητική της τεκμηρίωση. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο διατήρησης της μνήμης και της εκπαιδευτικής παρακαταθήκης της Άντας Γραδούλα.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η χορωδία του Σχολείου με την καθοδήγηση της μαέστρου κας Καραγκούνη και την ευγενική συμμετοχή της κας Μπαρούτα ερμήνευσε τραγούδια αγαπημένων συνθετών. Τέλος οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και παρέσυραν τους καλεσμένους στον χορό. Την διδασκαλία χορών ανέλαβε η χοροδιδάσκαλος και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων κα Γρηγορίου, την οποία ευχαριστούμε πολύ. Τον συντονισμό της γιορτής ανέλαβε η κ. Τζιοβάρα.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων προσέφερε αναμνηστικά δώρα στους αποφοίτους του 5ου Γυμνασίου, ενώ ακολούθησε μικρή δεξίωση στον χώρο του σχολείου με πλούσια εδέσματα, τα οποία προσφέρθηκαν από τους γονείς.

Συγχαίρουμε τους μαθητές/τριες μας για την ενεργό συμμετοχή στη γιορτή. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που μας τίμησαν με την παρουσία τους και τους γονείς που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν δίπλα μας υποστηρικτικός και βοηθητικός στο έργο μας. Τέλος απευθύνουμε ευχαριστίες στα γειτονικά supermarket «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» και «MYMARKET» για την αφιλοκερδή προσφορά τους στη γιορτή του σχολείου.

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές, μαθήτριες και τις οικογένειές τους ένα ξεκούραστο και δημιουργικό καλοκαίρι και στους αποφοίτους μας κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους.