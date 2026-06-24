H Πύλη φιλοξένησε τον κορυφαίο και πιο απαιτητικό αγώνα ποδηλασίας στα βουνά της Πίνδου

Ο Δήμος Πύλης φιλοξένησε τους διοργανωτές αθλητές και συνοδούς του διεθνούς αγώνα ορεινής ποδηλασίας BikeOdyssey 2026, στο πλαίσιο του 2ου αγωνιστικού σταδίου της διοργάνωσης.

Το διήμερο Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου τους αθλητές και τους συνοδούςτους υποδέχτηκαν οι Αντιδήμαρχοι Αθλητισμού κ. Σωτήρης Αγγέλης και Συντονισμού Έργων-Επιστασίας-Ηλεκτρολογίας-Παιδικών Χαρών κ. Παναγιώτης Τσόλας του Δήμου Πύλης, προσφέροντας θερμή φιλοξενία και αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την εξωστρέφεια και τη φιλοξενία της περιοχής.

Στις δηλώσεις τους οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι αφού τους καλωσόρισαν εξέφρασαν την χαρά τους για την φιλοξενία ενός τόσο σημαντικού αθλητικού γεγονότος που προβάλλει τις φυσικές ομορφιές της περιοχής.

Το Bike Odyssey αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αγώνες ορεινής ποδηλασίας στην Ελλάδα και διεθνώς, προβάλλοντας τις μοναδικές ομορφιές της Πίνδου και της ευρύτερης περιοχής, προσελκύοντας κάθε χρόνο αθλητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από Σύλλογο Φίλων Αθλητισμού Γέρακα (ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ.) με υπεύθυνο συντονιστή της διοργάνωσης τον κ. Κ. Μακρυγιάννη και την ομάδα του Bike Odyssey, με την συνεργασία τοπικών φορέων και την υποστήριξη των Δήμων από τους οποίου διέρχεται ο αγώνας.

Επίσης ο τερματισμός των αθλητών ποδηλασίας έλαβε χώρα την Κυριακή πρώτη ημέρα του 2ου σταδίου στον χώρο του Δημαρχείου Πύλης με αφετηρία το Μέτσοβο 1ο στάδιο και στην συνέχεια έγινε η απονομή μεταλλίων στους 6 πρώτους αθλητές αρχικά από τους δύο παρευρισκόμενους Αντιδημάρχους κ. Σωτήρη Αγγέλη και κ. Παναγιώτη Τσόλα.

Τη επομένη ημέρα Δευτέρα 22 Ιουνίου το πρωί έγινε η εκκίνηση των αθλητών ποδηλατών από τον ίδιο χώρο με προορισμό τα Καλύβια Καρδίτσας δεύτερο στάδιο του προγράμματος. Τέλος η φιλοξενία της διοργάνωσης στην Πύλη αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία για την ανάδειξη των μοναδικών τοπίων της Πίνδου, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την σύνδεση του αθλητισμού με την τοπική κοινωνία αφήνοντας τις καλλίτερες εντυπώσεις σε αθλητές και επισκέπτες.



