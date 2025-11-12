H Περιφέρεια παρέδωσε 20 υπολογιστές στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρέδωσε στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα 20 υπολογιστές με οθόνες, ενισχύοντας ουσιαστικά τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τη λειτουργία του τμήματος.

Παράλληλα, η Περιφέρεια υλοποίησε έργο εγκατάστασης και συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε αίθουσες διδασκαλίας, με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Τμήμα επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσ Η σαλίας Δημήτρης Κουρέτας, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρύσα Ντιντή από τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Βασίλη Σίμο, και τους Περιφερειακούς Συμβούλους Δημήτρη Δαλαμάγκα, Αθανάσιο Τσιάρα, Άρη Κολιό και Σάκη Ξάφο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψηςο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής ΑθανάσιοςΜανούρας, έθεσε στον Περιφερειάρχη το κτηριακό ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια, καθώς η Σχολή εξακολουθεί να στεγάζεται σε σχολικό συγκρότημαεπισημαίνοντας την ανάγκη για ανέγερση νέου, σύγχρονου κτιρίου, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο Περιφερειάρχης από την πλευρά του, εξέφρασε τη βούληση του να διερευνήσει τρόπους αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, για την ανέγερση νέου κτιρίου.