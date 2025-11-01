H Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού στον Δήμο Πύλης

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, ο Δήμος Πύλης έδωσε δυναμικό και ομαδικό «παρών» δια της αρμόδιας Αντιδημάρχου Υγείας, κ. Χαράς Καλιώρα, με τη φωταγώγηση του Δημαρχείου την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, στις 25 Οκτωβρίου, σε ροζ χρώμα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αυτοδιοικητικοί όλων των παρατάξεων καθώς και πολλοί πολίτες, οι οποίοι φόρεσαν συμβολικά ροζ κορδελάκια, το παγκόσμιο σύμβολο της καμπάνιας ευαισθητοποίησης.

Το μήνυμα ήταν σαφές: «Η πρόληψη σώζει ζωές»

Δήλωση της Αντιδημάρχου Υγείας, κ. Χαράς Καλιώρα:

«Έχω προσωπική εμπειρία, όπως όλοι μας, να χάσουμε ή να στηρίζουμε γυναίκες – συγγενείς, φίλες, συνεργάτιδες, της διπλανής πόρτας – από καρκίνο του μαστού.

Πρόκειται για ένα νόσημα που μπορούμε, με σωστή ενημέρωση και πρόληψη, να διαχειριστούμε με πιο ορθό τρόπο.

Το να φτιάχνω ροζ κορδελάκια σημαίνει ότι μου λείπουν αυτές οι γυναίκες. Εν δυνάμει, είμαι και εγώ υποψήφια, όμως λόγω επαγγελματικής γνώσης ίσως το διαχειρίζομαι πιο σωστά και προλάβω να νοσήσω.

Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό για μένα, ως γυναίκα, να γίνουμε μια φωνή – αυτοδιοικητικοί και πολίτες μαζί – περνώντας το μήνυμα της συμπαράστασης και της πρόληψης.

Τον Νοέμβριο θα ακολουθήσουν ενημερωτικές δράσεις για τον Μήνα των Ανδρών, αφιερωμένες στην ευαισθητοποίηση και πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και των όρχεων, καθώς και στην Ψυχική Υγεία.»