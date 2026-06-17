H μεγάλη γιορτή των βρεφονηπιακών σταθμών – Eξαγγελία Σακκά για 3 νέα τμήματα (φωτο)

Με πάνω από 500 παιδικά χαμόγελα και φωνούλες, εκατοντάδες γονείς – κηδεμόνες, αλλά και εξαγγελία για 3 νέα βρεφικά τμήμα από τον Δήμαρχο Τρικκαίων, πραγματοποιήθηκε η 2η Καλοκαιρινή Γιορτή με την ευκαιρία λήξης της χρονιάς για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων.

Στο εξαιρετικό Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ράξας – Σωτήρας, δωρεά των Γιώργου Φαγκρίδα και Ανδρούλα Φαγκρίδα – Παυλίδη, το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου 2026, τα παιδιά από τους 17 βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων, χάρηκαν υπέρ το δέον την πιο όμορφη γιορτή, καταδεικνύοντας, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, την εμπιστοσύνη που τρέφουν οι γονείς – κηδεμόνες στις δημοτικές δομές. Κάτι που, όπως τόνισε, προέρχεται από το έργο, τη δουλειά και τη φροντίδα που παρέχει το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων. Ετσι, ως επιστέγασμα αυτής της φροντίδας, ο Δήμαρχος Τρικκαίων εξήγγειλε τη λειτουργία 3 νέων βρεφικών τμημάτων σε ήδη λειτουργούντες βρεφονηπιακούς σταθμούς, αυξάνοντας τη δυναμικότητα και παρέχοντας πρόσθετες υπηρεσίες στήριξης στην τρικαλινή οικογένεια.

Νωρίτερα, η κ. Μαρία Ζαφόλια από τον Παιδικό Σταθμό Μεγαλοχωρίου καλωσόρισε τους εκατοντάδες προσκεκλημένους (παιδιά, γονείς, κηδεμόνες, συγγενείς, φίλους), ενώ η προϊσταμένη του τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας κ. Ράνια Ζαλαβρά έδωσε έμφαση στο έργο που παρέχεται, ευχαριστώντας τους γονείς – κηδεμόνες και το προσωπικό των δομών.

Ακολούθως, σύντομο χαιρετισμό προς τα παιδιά και τους γονείς – κηδεμόνες απηύθυνε ο δωρητής του μεγάλου Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ράξας – Σωτήρας κ. Γιώργος Φαγκρίδας.

Τα παιδιά απόλαυσαν κάθε γωνιά, κάθε δράση, κάθε δραστηριότητα που φρόντισε το προσωπικό να δημιουργήσει, με συμμετοχικά παιχνίδια, ζωγραφική, φωτογραφίσεις, μπαλόνια, λιχουδιές, μασκότ, ξυλοπόδαρους και πολλά άλλα εντυπωσιακά, χρωματιστά, διαδραστικά και πανέμορφα

Στη γιορτή που ετοίμασε όλο το προσωπικό των δημοτικών δομών (τμήμα Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας) με αγάπη, μεράκι, φροντίδα και πρωτοτυπίες, παρέστησαν από την πλευρά του Δήμου Τρικκαίων, οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά και Μιχάλης Λάππας, ο πρόεδρος της “Αστική Ανάπτυξη” ΑΕ Γιώργος Ζιώγας, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη, ο εντεταλμένος σύμβουλος για άτομα με αναπηρία Βασίλης Τσιούτσιας.

Συνδρομή στη γιορτή παρείχε και προσωπικό των ΚΔΑΠ, στιοος αθλητικές δραστηριότητες.

Μέγας χορηγός ήταν η ΘΕΩΝΗ Φυσικό Μεταλλικό νερό και χορηγός η Ntailianis Gas.

Από το γραφείο Τύπου