H Μαρίνα Κοντοτόλη στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας – Στο επίκεντρο η στήριξη της τοπικής οικονομίας

Τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας επισκέφθηκε η Βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, στο πλαίσιο των επαφών της με φορείς της τοπικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ανάγκες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, καθώς και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι συνεταιριστικές τράπεζες στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στην περιοχή, καθώς και στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο ευνοϊκού χρηματοδοτικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξής τους.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη δήλωσε: «Η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να αποτελούν βασική προτεραιότητα. Οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιφέρειας, στηρίζοντας ουσιαστικά την τοπική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή».

Η στήριξη της τοπικής οικονομίας και η ενδυνάμωση των περιφερειακών χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη.