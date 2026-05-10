H λιτάνευση της Κάρας του πολιούχου των Τρικάλων Αγίου Βησσαρίωνα (φωτο)

Τον πολιούχο των Τρικάλων Άγιο Βησσαρίωνα τίμησαν ο λαός και ο κλήρος της πόλης, παρόντος του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά και πλήθους μελών της δημοτικής αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

Παρόντων εκπροσώπων από Αρχές του νομού και του Δημάρχου Κουρίου Κύπρου, το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 και αφού η Κάρα παραδόθηκε στον Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομο, τελέστηκε Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ, συγχοροστατούντος Μητροπολίτη κ. Χρυσοστόμου.

Ακολούθησε η λιτάνευση της Τίμιας Κάρας μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου και Β. Τσιτσάνη προς την κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου οι δύο Μητροπολίτες απηύθυναν μήνυμα στους πολίτες.

Από το γραφείο Τύπου