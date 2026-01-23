H κοπή πίτας της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων

Ευχές για το 2026 και παράλληλη επισήμανση του πολύ σοβαρού έργου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων, συμπεριλάμβανε η κοπή πίτας της Επιτροπής.

Μετά τη συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2026, τα μέλη της Επιτροπής έκοψαν την πίτα για το νέο έτος. Η πρόεδρός της και αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Σοφία Αλεστά αναφέρθηκε στο ουσιαστικό έργο της Δημοτικής Επιτροπής, που έχει επιφορτιστεί με την ανάληψη μεγάλου τμήματος των αποφάσεων του Δήμου. Ενδεικτικά ανέφερε ότι το 2025 τα μέλη της συνεδρίασαν 68 φορές και έλαβαν πάνω από 900 αποφάσεις.

Επίσης ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), το προσωπικό και τα στελέχη του Δήμου που παρίσταντο στις συνεδριάσεις, ευχόμενη σε όλους και όλες υγεία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ευχαριστίες απηύθυνε στον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό της. Ο ίδιος, αναφέρθηκε στην εμπειρία τής κ. Αλεστά ως προέδρου, ενώ έδωσε έμφαση και στην υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων συνολικά για την πόλη και τα χωριά, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο της Δημοτικής Επιτροπής για τη λειτουργία του Δήμου. Ευχές απηύθυναν επίσης ο αντιπρόεδρος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιώργος Ηλιάδης, το μέλος της Επιτροπής και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Γιώργος Καΐκης, οι αντιδήμαρχοι Δήμητρα Νάτσινα, Παναγιώτης Ντιντής, Τάκης Παζαΐτης.

Στη σεμνή εκδήλωση παρέστησαν επίσης τα μέλη της Επιτροπής, Ζωή Παπαναστασίου, Κώστας Αργυρίου, Χρήστος Ζαραμπουκας, Λόρεν Κασσοπούλου, προϊστάμενοι και στελέχη υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Από το γραφείο Τύπου