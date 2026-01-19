H κοπή πίτας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η κοπή της Αγιοβασιλειόπιτας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στα γραφεία της, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2026, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου & Πύλης κ. Χρυσόστομο, ο οποίος ευλόγησε την Αγιοβασιλειόπιτα και απηύθυνε εγκάρδιες ευχές για το νέο έτος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Τρικάλων κα Χρύσα Ντιντή, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Ισότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Βασίλειος Σιώμος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων κ. Μιχάλης Λάππας, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Παιδείας του Δήμου Μετεώρων κ. Κωνσταντίνος Παπάντος, υπογραμμίζοντας με τη συμμετοχή τους τη σημασία της συνεργασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παρέστη επίσης και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Χρήστος Τρικάλης.

Παρόντες ήταν στελέχη της εκπαίδευσης, η Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Π/θμιας& Δ/θμιαςΕκπ/σης Θεσσαλίας κα Άρτεμις Παπαδημητρίου, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε Τρικάλων κ.κ. Γεωργία- Κωνσταντία Καραγιάννη, Δήμητρα Παπανδρέου, Δημήτριος Θεοχάρης, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου καθώς και προϊστάμενοι, διοικητικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί της Δ.Δ.Ε Τρικάλων σε ένα κλίμα σεβασμού, συνεργασίας και αισιοδοξίας.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης, ευχαρίστησε θερμά τον Σεβασμιώτατο, τους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιδημάρχους για την τιμητική τους παρουσία καθώς και όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου έτους, ο Διευθυντής ευχήθηκε σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα στο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό της έργο.