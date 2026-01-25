H Θεσσαλία μετασχηματίζεται με άξονα την ανθεκτικότητα – Ο απολογισμός Κουρέτα

Σε έναν απολογισμό των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής προχώρησε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και πολιτών.

Ο περιφερειάρχης παρουσίασε αναλυτικά το έργο που εκτελέστηκε το 2025 σε βασικούς τομείς με έμφαση τις υποδομές, την πολιτική προστασία, το υδατικό ζήτημα, την αντιπλημμυρική θωράκιση, την αγροτική ανάπτυξη και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκαν οι προτεραιότητες της περιφερειακής αρχής, τα έργα που είναι σε εξέλιξη αλλά και οι στόχοι για το τρέχον έτος.

Ο κ. Κουρέτας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς για τη στήριξη της περιοχής και την ουσιαστική αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

«Βλέπουμε μέσα από τον απολογισμό μας πως η Θεσσαλία μετασχηματίζεται με άξονα την ανθεκτικότητα. Αυτό είναι το σημαντικότερο, δηλαδή το πώς θα αντιδράσουμε ακόμα κι αν συμβεί κάτι ακραίο ξανά, να μπορεί να είναι έτοιμη και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με διάλογο, τοποθετήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παριστάμενων.

