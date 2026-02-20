H εικόνα της ανεργίας στη Θεσσαλία τον Ιανουάριο – 57.734 οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ

Στις 923.853 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ άνεργοι τον Ιανουάριο, αυξημένοι κατά 7.964, σε σχέση με τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, ο αριθμός των ανέργων υποχώρησε κατά 57.521 εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σχεδόν ένας στους δύο (417.293), είναι μακροχρονιως άνεργος. Δηλαδή, εγγεγραμμένος στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Στη Θεσσαλία

Σε αναζήτηση εργασίας βρίσκονται 57.734 άτομα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Ιανουάριος) που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από αυτούς 29.133 άτομα ψάχνουν για δουλειά για περισσότερο από 12 μήνες, ενώ λιγότερο από ένα χρόνο βρίσκονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ συνολικά 28.601 άτομα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 10.931.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (Ιανουάριος) ο αριθμός των ανέργων ήταν μεγαλύτερος, ανέρχονταν σε 61.213, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 ήταν μειωμένος (56.802).

Τάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr