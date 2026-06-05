H ανακοίνωση της Αστυνομίας για την αδελφοκτονία στα Τρίκαλα

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία για τη χθεσινή αδελφοκτονία στα Τρίκαλα αναφέρει τα εξής:

“Συνελήφθη, χθες (4-06-2026) το μεσημέρι στα Τρίκαλα, 86χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από δόλο, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες, ο φερόμενος δράστης ευρισκόμενος στην πιλοτή της οικίας του τραυμάτισε θανάσιμα ένεκα πυροβολισμού από κυνηγετικό όπλο, 82χρονο ημεδαπό, συγγενικό του πρόσωπο.

Ο δράστης ειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, ενώ από το σημείο κατασχέθηκαν -1- κυνηγετικό όπλο και -2- κάλυκες.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων”.