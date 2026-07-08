H αγροτική οδοποιία σε προτεραιότητα στον Δήμο Πύλης

Αυτοψία στις εργασίες του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Έργων κ. Σωτήρη Χαντζή σε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πύλης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδοποιίας.

Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε από τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον ανάδοχο για την πρόοδο του έργου, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών και υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναβάθμισης του αγροτικού οδικού δικτύου, για την ασφαλή και ταχύτερη πρόσβαση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους.

Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», αποτελώντας μια ακόμα σημαντική παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής για την βελτίωση των υποδομών της υπαίθρου και την ενίσχυση της τοπικής παραγωγικής δραστηριότητας.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας ανέφερε:

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας αποτελεί προτεραιότητα καθώς διευκολύνει την καθημερινότητα των παραγωγών, μειώνει το κόστος μετακίνησης και ενισχύει την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Με σωστό σχεδιασμό και αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων δημιουργούμε σύγχρονες και ασφαλές υποδομές σε κάθε Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πύλης.»