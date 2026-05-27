e-trikala: Αισθητήρες στάθμευσης και ερωτηματολόγιο στη «μάχη» για ασφαλέστερο κεντρικό ποδηλατόδρομο

Νιώθετε ασφαλείς στον κεντρικό ποδηλατοδρόμο των Τρικάλων; Σας ενοχλεί η παραβίασή του; Είστε πιο σίγουροι την ημέρα ή τη νύχτα;

Ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο που προωθεί η e-trikala ΑΕ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ELABORATOR που υλοποιεί για τον Δήμο Τρικκαίων, προκειμένου να διαπιστωθούν γενικότερα προβλήματα και ειδικότερα οι παράνομες σταθμεύσεις στον ποδηλατόδρομο.

Πώς, όμως, γίνονται αντιληπτές οι παράνομες σταθμεύσεις; Με αισθητήρες που εγκαταστάθηκαν σε 22 σημεία στον κεντρικό ποδηλατόδρομο της πόλης των Τρικάλων και οι οποίοι

– εντοπίζουν παράνομα σταθμευμένα οχήματα

– αποστέλλουν σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις στη Δημοτική Αστυνομία

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος ποδηλατόδρομος (ο παλαιότερος) βρίσκεται εντός δρόμου, με περισσότερες πιθανότητες να παραβιαστεί. Οι νεότεροι ποδηλατόδρομοι κατασκευάζονται μαζί με νέα, αναπλασμένα πεζοδρόμια (Ληθαίος, οδός Καρδίτσης, Μοουσείο Τσιτσάνη κ.α.), οπότε εντάσσονται σε αυτά και δεν επιτρέπουν την είσοδο οχημάτων.

Στόχος του προγράμματος ELABORATOR που υλοποιεί η e-trikala ΑΕ, είναι η βελτίωση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας για τους ποδηλάτες.

Στο ερωτηματολόγιο τίθενται ερωτήσεις σχετικά με το τι ενοχλεί τους ποδηλάτες μέσα στον ποδηλατόδρομο, πόσο ασφαλείς αισθάνονται, τι μπορεί να αλλάξει.

Στόχος της έρευνας είναι να αξιολογήσει, κατά πόσο το νέο σύστημα έχει συμβάλει στη βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας, της άνεσης και της καθημερινής εμπειρίας μετακίνησης με ποδήλατο στην πόλη.

Θα το βρείτε στον σύνδεσμο https://forms.gle/UrgbqRdy1heXxttT7 ή μέσω του QR Code στην κεντρική αφίσα του έργου.

Από το γραφείο Τύπου