Eπιμόρφωση δημοτικών υπαλλήλων για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Για τα κυρίαρχα ζητήματα της υγιεινής και της ασφάλειας στην εργασία μερίμνησε ο Δήμος Τρικκαίων, υλοποιώντας επιμορφωτικές συναντήσεις για κατηγορίες και ειδικότητες δημοτικών υπαλλήλων. Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2023 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, ο τεχνικός ασφαλείας συνάντησε κατά σειρά

– εργατοτεχνικό προσωπικό τμημάτων της καθαριότητας και του συνεργείου οχημάτων

– εργατοτεχνικό προσωπικό των υπηρεσιών πρασίνου

– εργατοτεχνικό προσωπικό της τεχνικών υπηρεσίας

– διοικητικούς υπαλλήλους.

Με παρόντα και τα στελέχη των συγκεκριμένων υπηρεσιών, η επιμόρφωση εστίασε σε

– πιθανούς κινδύνους ανά ειδικότητα

– τρόπους και μεθόδους προστασίας

– παράγοντες που επηρεάζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων

– χρήση μέσων ατομικής προστασίας

– θέματα παρενόχλησης και βίας στη διάρκεια της εργασίας

– εκπαίδευση στη διάρκεια έκτακτων φυσικών φαινομένων (σεισμός, πυρκαγιά κ.α.).

Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων και τον σύλλογο εκπροσώπησαν η πρόεδρος και ο γραμματέας κ.κ. Μαριλένα Αλμπάνη και Αχιλλέας Κώτσιος.

Τις εισηγήσεις πραγματοποίησαν ο τεχνικός ασφαλείας,ηλεκτρολόγος μηχανικός κ. Χρήστος Θάνος και ο επιστημονικός υπεύθυνος τεχνικών ασφαλείας της εταιρείας Safety Culture, χημικός μηχανικός κ. Ιω. Πλέσσας.

Από το γραφείο Τύπου