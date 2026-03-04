Eπιμόρφωση δημοτικών υπαλλήλων για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Για τα κυρίαρχα ζητήματα της υγιεινής και της ασφάλειας στην εργασία μερίμνησε ο Δήμος Τρικκαίων, υλοποιώντας επιμορφωτικές συναντήσεις για κατηγορίες και ειδικότητες δημοτικών υπαλλήλων. Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2023 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, ο τεχνικός ασφαλείας συνάντησε κατά σειρά
– εργατοτεχνικό προσωπικό τμημάτων της καθαριότητας και του συνεργείου οχημάτων
– εργατοτεχνικό προσωπικό των υπηρεσιών πρασίνου
– εργατοτεχνικό προσωπικό της τεχνικών υπηρεσίας
– διοικητικούς υπαλλήλους.
Με παρόντα και τα στελέχη των συγκεκριμένων υπηρεσιών, η επιμόρφωση εστίασε σε
– πιθανούς κινδύνους ανά ειδικότητα
– τρόπους και μεθόδους προστασίας
– παράγοντες που επηρεάζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων
– χρήση μέσων ατομικής προστασίας
– θέματα παρενόχλησης και βίας στη διάρκεια της εργασίας
– εκπαίδευση στη διάρκεια έκτακτων φυσικών φαινομένων (σεισμός, πυρκαγιά κ.α.).
Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων και τον σύλλογο εκπροσώπησαν η πρόεδρος και ο γραμματέας κ.κ. Μαριλένα Αλμπάνη και Αχιλλέας Κώτσιος.
Τις εισηγήσεις πραγματοποίησαν ο τεχνικός ασφαλείας,ηλεκτρολόγος μηχανικός κ. Χρήστος Θάνος και ο επιστημονικός υπεύθυνος τεχνικών ασφαλείας της εταιρείας Safety Culture, χημικός μηχανικός κ. Ιω. Πλέσσας.
