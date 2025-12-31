Eπιβράβευση για 50 φοιτητές, παιδιά δημοτικών υπαλλήλων

Πενήντα νυν φοιτητές και φοιτήτριες ΑΕΙ της χώρας, τέκνα δημοτικών υπαλλήλων των Δήμων του νομού Τρικάλων, τίμησε ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων ν. Τρικάλων.

Το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2025, στην αίθουσα εκδηλώσεων του μουσείου Τσιτσάνη, οι ακαδημαϊκοί πολίτες επιβραβεύτηκαν για την προσπάθεια και τον κόπο τους.

Η φράση του Δημάρχου Τρικκαίων και προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκου Σακκά, ήταν χαρακτηριστική: «Βλέπω για άλλη μια χρονιά με μεγάλη χαρά, νέα παιδιά, νέους ακαδημαϊκούς πολίτες. Βλέπω όμως και τους γονείς τους με χαμόγελα και ικανοποίηση». Συνεχάρη, δε, τους επιτυχόντες, ευχόμενος «καλή ακαδημαϊκή πορεία».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι ομιλίες – δηλώσεις του αντιδημάρχου Παιδείας Μιχάλη Λάππα, του εντεταλμένου συμβούλου για άτομα με αναπηρία Βασίλη Τσιούτσια, του Γιάννη Τριγώνη από τη μείζονα αντιπολίτευση και της Ευαγγελίας Γρηγορίου από την ελάσσονα αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων.

Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου κ. Μαριλένα Αλμπάνη συνεχάρη επίσης τους τέως μαθητές για τις επιτυχίες τους ευχόμενη «να υπηρετήσετε με θέρμη και αγάπη την επιστήμη σας και να μην ξεχάσετε την πόλη σας και από που ξεκινήσατε». Επίσης συνεχάρη εκ μέρους του ΔΣ τις οικογένειες των επιτυχόντων για τη στήριξη που τους παρείχαν, και τους εκπαιδευτικούς τους. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο τ. πρόεδρος του Συλλόγου κ. Βαγγέλης Κωστίκας. Συγχαρητήρια απέστειλαν οι Δήμαρχοι Μετεώρων και Φαρκαδόνας Λευτέρης Αβραμόπουλος και Σπύρος Αγναντής, ενώ από τον Δήμο Πύλης παρέστη ο ειδικός συνεργάτης του του Δημάρχου Κώστα Μαράβα, κ. Χρήστος Νάκος

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η κ. Κωνσταντίνα Κωτούλα, καθηγήτρια σαξοφώνου στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων. Χορηγοί ήταν τα Ελληνικά Γαλακτοκομία με χυμούς ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ και τα Ζαχαροπλαστεία ΜΕΛΙΣΣΑ με γλυκίσματα. Βραβεύτηκαν 50 παιδιά, πλησιάζοντας το περσινό ρεκόρ των 51 εισαχθέντων.

Οι βραβευθέντες/είσες

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)

ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)

ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΣΑΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΑΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)

ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ)

ΚΩΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ)

ΣΚΡΙΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΠΘ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

ΣΥΝΑΤΙΚΑ ΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΕΜΠ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (1η ΕΚΠΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)

ΧΑΨΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ)

ΝΤΑΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

ΛΑΖΑΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)

ΓΚΟΥΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)

ΓΚΑΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΚΩΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ)

ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΟΡΕΣΤΙΟΣ (ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ)

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΠΘ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΛΕΜΟΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ)

ΣΙΟΥΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΤΡΙΜΜΗ ΛΟΥΚΙΑ (ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΤΕΓΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ)

ΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ)

ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ)ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

ΜΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΧΡΥΟΜΑΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΔΠΘ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ)

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Από το γραφείο Τύπου