Eπαφές Σακκά στην Αθήνα για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Συνάντηση για τον νέο εκλογικό νόμο για τους Δήμους είχε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς στην Αθήνα. Το απόγευμα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025 ο κ. Σακκάς παραβρέθηκε σε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της ΝΔ παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του γραμματέα και ανώτατων στελεχών της ΝΔ, της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΚΕΔΕ και προέδρων ΠΕΔ.

Στη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα των αλλαγών που αναμένονται στην Αυτοδιοίκηση διά του νέου Κώδικα για τους Δήμους και για τον εκλογικό νόμο που εμπεριέχεται στον νέο αυτόν Κώδικα.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα τεθεί ως νομοσχέδιο από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο το αμέσως επόμενο διάστημα.

Στη συνάντηση παρέστησαν, εκτός του αρμόδιου Υπουργού, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο γραμματέας οργανωτικού της ΝΔ Στέλιος Κονταδάκης, ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, τα μέλη της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΚΕΔΕ και πρόεδρο ΠΕΔ από όλη τη χώρα.

