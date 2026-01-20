Eπί ποδός ο Δήμος Τρικκαίων για πιθανή χιονόπτωση

Σύσκεψη για την προετοιμασία του Δήμου Τρικκαίων σε ενδεχόμενο χιονόπτωσης και ακραίων καιρικών φαινομένων συγκάλεσε ο Δήμαρχος Νίκος Σακκάς. Με βάση τον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2026 η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο του Δήμου, στη βάση όλων των προβλεπόμενων σχεδίων για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων και δη της χιονόπτωσης.

Ο κ. Σακκάς ενημερώθηκε για όλα τα σχέδια που υπάρχουν, εφιστώντας την προσοχή στις ιδιαιτερότητες της περιοχής, τόσο στην πόλη με τις γέφυρες, όσο και στα ημιορεινά χωριά.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν οι δυνατότητες των μηχανημάτων που έχει προμηθευτεί ο Δήμος Τρικκαίων, η διάθεση και κατανομή του προσωπικού, η συνεργασία ανά τομέα, η συνεργασία με τη ΔΕΥΑΤ και με τους ιδιώτες.

Παρέστησαν ακόμη, οι αντιδήμαρχοι Τάκης Παζαΐτης και Παναγιώτης Ντιντής ως αρμόδιοι για τα θέματα αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων, οι αντιδήμαρχοι των τομέων Α΄ και Β΄ Ελένη Πούλιου και Ζωή Παπαναστασίου, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, ο γενικός γραμματέας του Δήμου Τρικκαίων κ Θωμάς Παπασίκας, ο υπεύθυνος τη Πολιτικής Προστασίας κ. Γ. Κωστούλας και όλα τα στελέχη των Διευθύνσεων Ανταποδοτικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από το γραφείο Τύπου