Eπίτιμο μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (IPA) Τρικάλων ο Πατέρας Ευάγγελος Καραμίτζιος

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (IPA) και κατόπιν της προβλεπόμενης έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, ο Πατέρας Ευάγγελος Καραμίτζιου ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος της Ένωσης.

Η απονομή της ταυτότητας του Επίτιμου Μέλους πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στα γραφεία της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων, παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πατέρας Ευάγγελος Καραμίτζιος, υπεύθυνος της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης για τα Σώματα Ασφαλείας, τιμήθηκε για τη διαχρονική και ουσιαστική προσφορά του προς τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων, καθώς και για τη συνεχή πνευματική, ηθική και ποιμαντική στήριξη που παρέχει όλα αυτά τα χρόνια.

Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες ,για την πολύτιμη προσφορά του και του εύχεται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχιση του σημαντικού πνευματικού, ποιμαντικού και κοινωνικού του έργου