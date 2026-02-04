Eπίσκεψη Μαράβα στα έργα του Αθλητικού Κέντρου στις “Σκαμνιές”

Επίβλεψη έκανε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας στα έργα που επιτελούνται στο Αθλητικό Κέντρο (ΣΚΑΜΝΙΕΣ) στην Πηγή, συνοδευόμενος από τον Αν. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος –Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπύρο Αποστολόπουλο, για να δει από κοντά την εξέλιξη των έργων.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που γίνονται εκεί αφορούν την συντήρηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όπου επιδιώκεται η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ώστε να καταστεί ασφαλής και φιλόξενος σε αθλητές και πολίτες.

Ο κ. Μαράβας επισήμανε να επισπευτούν οι εργασίες δίνοντας τις ανάλογες οδηγίες στους υπεύθυνους των έργων, ούτως ώστε ο χώρος του Αθλητικού Κέντρου να είναι έτοιμος, με σύμμαχο πάντα τον καιρό, την 1η Μαρτίου 2026 που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων που διοργανώνει το (ΑΣΑΕΔ), η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο ΣΕΓΑΣ και ο Δήμος Πύλης.