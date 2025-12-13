Eξυπνοι φωτισμοί στη Θεσσαλία – Ενισχύεται η οδική ασφάλεια σε επικίνδυνα σημεία

Στην ανάπτυξη αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού τεχνολογίας LED, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΤΕΕ Ελλάδος, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας αλλά και την αισθητική αναβάθμιση αυτών με έμφαση σε τμήματα του οδικού δικτύου, τα οποία δεν φωτίζονται καθόλου και υπάρχει σε αυτά έλλειψη – απουσία υποδομής (υπογείου δικτύου και ιστών οδικού φωτισμού).

Ειδικά για την Περιφέρεια Θεσσαλίας πρόκειται να γίνει εγκατάσταση 6100 νέων αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων ιστών φωτισμού σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και με την άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βάση συμφωνίας- πλαισίου που αφορά όλες τις Περιφέρειες της χώρας υπέδειξε τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των αυτόνομων δικτύων φωτισμού και αφού έλαβε το «πράσινο φως» εγκατέστησε ήδη 1750 στύλους, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές όπου εντοπίζονταν προβλήματα ορατότητας για τους οδηγούς ή σε περιοχές natura.

Ειδικότερα, κάθε αυτόνομος, έξυπνος, τηλεδιαχειριζόμενος στύλος φωτισμού που τοποθετήθηκε διαθέτει κατάλληλο φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρία λιθίου ή νικελίου που θα φορτίζει την ημέρα και θα ρευματοδοτεί το φωτιστικό led τις νυχτερινές ώρες με απόλυτη επάρκεια ισχύος.

Επίσης, το σύστημα αυτονόμου φωτισμού διαθέτει και ένα έξυπνο ελεγκτή MPP ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει δυναμικά και σε πραγματικό χρόνο την ένταση του φωτισμού που παρέχεται από το φωτιστικό, ο οποίος θα επικοινωνεί μέσω sim κάρτας με το κεντρικό λογισμικό τηλεδιαχείρισης.

Έτσι, τμήματα του οδικού δικτύου των Περιφερειών της χώρας, τα οποία μέχρι σήμερα είναι στο απόλυτο σκοτάδι και αποτελούν σημεία παγίδες για τους οδηγούς και τους πεζούς και λόγω έλλειψης υποδομής παραμένουν αφώτιστα, θα αποκτήσουν με εύκολο και οικονομικό τρόπο επαρκή φωτισμό για την ασφαλή διέλευσή οχημάτων και πεζών.

Με τους ίδιους γρήγορους ρυθμούς, οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας συνεχίζουν να υλοποιούν το έργο, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που γίνεται για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, το οποίο μετά και τις ζημιές του Daniel χρήζει ανάγκης συνεχούς παρακολούθησης και παρεμβάσεων που στόχο έχουν την διασφάλιση άνετης και ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων και πεζών στα μέχρι πρότινος σκοτεινά τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της.