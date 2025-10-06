Eντοπίστηκε άμεσα πεζοπόρος σε μονοπάτι των Μετεώρων

Σε επιχείρηση διάσωσης προχώρησαν σήμερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μετεόρων, όταν πεζοπόρος(32χρονος Βέλγος) έχασε τον δρόμο του σε μονοπάτι των Μετεώρων.

Άμεσα σήμανε συναγερμός, με το προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών να κινητοποιείται προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή του πεζοπόρου.

Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχε και drone, το οποίο ανέλαβε να εντοπίσει τον άνδρα από αέρος, καθιστώντας την επιχείρηση πιο γρήγορη και αποτελεσματική.

Μετά από λίγη ώρα, ο πεζοπόρος εντοπίστηκε και κατέβηκε με ασφάλεια, χωρίς να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα.

(*) φωτογραφία αρχείου

stagonnews.gr