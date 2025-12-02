Eνημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα”

To Επιμελητήριο Τρικάλων, η Ν.Ε. Τρικάλων ΤΕΕ/ΚΔΘ και η Ένωση Οικονομολόγων & Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Τρικάλων, με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, συνδιοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση με θέμα: “Συζήτηση για την ομαλή υλοποίηση των Δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027”, την Τετάρτη, 10/12/2025 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1).

Τα θέματα συζήτησης που αναμένεται να τεθούν είναι τα εξής:

• λόγοι καθυστέρησης διεκπεραίωσης ελέγχων αιτημάτων καταβολής ενίσχυσης,

• αιτίες που σε αρκετές περιπτώσεις συνεπάγονται περικοπές κονδυλίων,

• λόγοι που ενδέχεται να οδηγήσουν μια Πράξη σε Ανάκληση Απόφασης Ένταξης ή ακόμα και σε Ανάκτηση (εντόκως) της ήδη ληφθείσας χρηματοδότησης.

Επίσης, θα παρουσιαστούν διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από τους δικαιούχους/συμβούλους υποστήριξης και αποτελούν «Καλές Πρακτικές» στη διεκπεραίωση των ελέγχων.

Στην ενημερωτική συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΑΕΔΕΠ) για ενημέρωση, παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών.

Η ενημερωτική συνάντηση απευθύνεται σε συμβούλους επιχειρήσεων, φοροτεχνικούς, μηχανικούς και γενικώς κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο υποστήριξης και παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, ενταγμένων σε Αναπτυξιακά και συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.